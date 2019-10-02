الامارات | لقب الدوري يُحسم «معنوياً» غداً.. في مباراتين

شكرا لقرائتكم خبر عن لقب الدوري يُحسم «معنوياً» غداً.. في مباراتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ربما من المبكر الحديث عن حسم لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم في هذا التوقيت، لكن المؤشرات التاريخية للبطولة الكروية «الأقوى» في الإمارات تؤكد أن من يسعى إلى التتويج بالدرع عليه هزيمة المنافسين والكبار أولاً بأداء مقنع، قبل تخطي حواجز الفرق الصغيرة الأخرى.

ويوم غدٍ ستنطلق الجولة الثالثة من بطولة الدوري التي تحتوي على 26 جولة، وستشهد مباراتين من العيار الثقيل بين المرشحين الاربعة للقب والمتصدرين أيضاً لجدول الترتيب، حيث يلعب شباب الأهلي المتصدر برصيد ست نقاط وحامل لقب كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي مع الجزيرة المدجج بالنجوم المحليين والأجانب وصاحب المركز الخامس وله ثلاث نقاط، بينما يلعب الشارقة حامل اللقب وله ست نقاط ايضاً مع العين (ست نقاط أيضاً)، صاحب الرقم القياسي في ألقاب الدوري (13 لقباً).

المواجهتان ستحددان بنسبة كبيرة شكل المنافسة وستؤثران نفسياً على الفريق الخاسر خاصة الجزيرة في حال خسارته للمرة الثانية، إذ سيفقد ست نقاط وهي صعبة بالتأكيد على فريق يبحث عن الفوز باللقب، وربما يكون ذلك سبباً في تفكير إدارة النادي في اقالة المدرب الهولندي يورغن سربيل.

من جانبه أكد مدير فريق النصر السابق والمحلل الفني، خالد عبيد، أنه بالنظر إلى جاهزية فرق الصدارة هذا الموسم، فإنه يتوقع عدم انفراد فريق بالصدارة. وقال «أتوقع قمتين نستمتع فيهما فنياً وجماهيرياً، وجميل أن القمتين في بداية الأسابيع الأولى من الدوري لإشعال السباق، وسيكون على حساب الأندية الأخرى التي قد تحدث مفاجآت، أما بالنسبة للجزيرة في حال خسارته غداً، فستكون الخسارة الثانية وسيبتعد عن سباق الصدارة نفسياً، وأعتقد أنه سيتم البحث عن مدير فني جديد يعرف كيفية إدارة فريق يزخر بالنجوم، أما في حال فوزة فسيلحق الخسارة الأولى بشباب الأهلي، وستشتد المنافسة بين الفرق الأربعة، وكذلك الأمر بالنسبة للشارقة والعين».

وأضاف: «الفرق الأربعة هذا الموسم قوية مع اختلاف المدارس الكروية والعطاء الفني، ولدي قناعة بأن المنافسة ستكون قوية. شفرة الشارقة مع اللاعب البرازيلي كورنادو، وإذا تعطلت فسيحقق العين أكبر فوز خلال هذا الموسم وخارج ملعبه».

ياسر سالم: اختبار حقيقي والمشوار لايزال طويلاً

أكد لاعب الوحدة السابق والمحلل الفني ياسر سالم، أن مباريات الجولة الثالثة اختبار حقيقي، خصوصاً في قمتي العين مع الشارقة والجزيرة مع شباب الأهلي. وقال «المبارتان في الجولة الثالثة، أي في توقيت مبكّر من الموسم، ومازال المشوار طويلاً أمام الفرق، ومن الصعب الحكم بأن الفريق خرج من المنافسة بسبب خسارة»، مضيفاً «بالنسبة للعين والشارقة من المؤكد أن الجماهير ستكون حاضرة، وستكون مباراة مدربين في قراءتها والتعامل معها، والأجرأ والأكثر تحضيراً لها سيصنع الفارق».

وتابع: «الجزيرة وشباب الأهلي مباراة أصعب على الجزيرة من ناحية الضغوط بعد خسارته من الوحدة، كما انها تمثل الاختبار الأصعب والأهم لشباب الأهلي ومدربه الأرجنتيني رودولفو»، مؤكداً أن «ردة فعل اللاعبين يجب أن تكون حاضرة، لكن الهدوء سيكون عنوان لاعبي شباب الأهلي الذي جمع ست نقاط إلا أنه لم يصل إلى المستوى المطلوب رغم أنه هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي، عندما أضاع نقاطاً سهلة في بداية الجولات مع فرق أقل منه خبرة».

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وتابع لاعب الوحدة السابق: «الجزيرة يحتاج الى الانسجام أكثر ويحتاج أيضاً الى شخصية مدرب قوية يدير بها النجوم المتوافرة والكثيرة التي يمتلكها، ويجب عليه عدم إغفال التوازن، لأن شباب الاهلي أيضاً يملك الحلول الفردية والتحول السريع في المرتدات».

وتوقع سالم مبارتين تكتيكيتين بشكل بحت وبتفاصيل صغيرة، مرشحاً التعادل في المباراتين.

النصر يظهر مع مدربه الجديد

في بقية المباريات يستضيف النصر على أرضه في استاد آل مكتوم منافسه الظفرة في محاولة لتصحيح الأمور بأول ظهور للمدرب الهولندي فيرسلاين، الذي سيبحث عن إعادة هيبة العميد عقب الخسارة أخيراً أمام عجمان بثلاثية، وإقالة المدرب البرازيلي كايو.

كما يحل الوصل ضيفاً ثقيلاً على عجمان الذي يبحث عن مواصلة المشوار الناجح في البطولة، أما الوصل فيسعى إلى مصالحة جمهوره الذي حضر خلفه في مباراة الكلاسيكو الجولة الماضية، لكنه خسر على أرضه بثلاثية أيضاً.

ويدخل الوحدة في مواجهة صعبة أمام بني ياس على ملعبه، لتأكيد صحوته، بينما يستضيف حتا على ملعبه متذيل ترتيب الجدول اتحاد كلباء، كما سيسعى الفجيرة إلى تعويض الخماسية التي تلقاها أمام شباب الأهلي، عندما يستضيف خورفكان الباحث عن أول فوز.

- المواجهتان ستحددان بنسبة كبيرة شكل المنافسة.

- الفرق الأربعة قوية هذا الموسم مع اختلاف المدارس الكروية والعطاء الفني.