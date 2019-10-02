الامارات | رائدا صناعة الروبوتات في العالم يشاركان في مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن رائدا صناعة الروبوتات في العالم يشاركان في مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، الأول من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، من 14 إلى 15 الجاري، في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي، مشاركة أشهر صانع روبوتات في العالم، مارك رايبرت، والبروفسور كريستيان جوتمان، أحد أفضل علماء الذكاء الاصطناعي، اللذين يعدان من أبرز المشاركين في النسخة الأولى للمعرض والمؤتمر العالميين.

وسيتحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس التي تقود الصناعة العالمية للروبوتات، مارك رايبرت، عن أهمية الروبوتات في مجال تطوير صناعة الرياضة، من خلال التطبيقات الحركية الصحيحة والدقة في تحليل أداء الرياضيين، وتقديم الدعم في مجالات تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وذلك انطلاقًا من خبرته كأبرز رواد صناعة الروبوتات بشكل عام، وتميزه عالمياً في مجال الروبوتات الرياضية.

وقاد رايبرت عملية تطوير أكثر الروبوتات تقدماً في العالم، مثل روبوتات «بيج دوج» و«أطلس» و«سبوت» و«هاندل». واخترع تكنولوجيا التوازن الديناميكي، التي تعتمد عليها جميع روبوتات شركة بوسطن ديناميكس، التي تمتع روبوتاتها بقدرة على التوازن ويتحرك أغلبها على ساقين أو أربعة، وتستطيع أن تحرك أقدامها بسرعة لدى الانزلاق أو التعرض لدفعة جانبية.

وشغل رايبرت مناصب عدة، قبل تأسيس شركته عام 1992، بينها منصب بروفيسور للهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب والروبوتات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما عمل في جامعة كارنيجي ميلون، وقام أيضاً بتأسيس «ليج لابراتوري»، الذي ساعد على وضع الأسس العلمية للروبوتات عالية الديناميكية، كما أنه أحد أعضاء الأكاديمية الوطنية الأمريكية للهندسة.

في المقابل، يتحدث جوتمان عن تطوير الاستراتيجيات اللازمة لوضع الأسس والقواعد السليمة، لبناء خارطة طريق مناسبة لتطوير الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة.

ويشغل جوتمان منصب المدير التنفيذي للمعهد الاسكندنافي للذكاء الاصطناعي، وهو رئيس المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي والاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس شركة تيتو العالمية الرائدة في مجال التقنيات والبرمجيات، وأستاذ مساعد في جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا، وباحث مساعد في معهد كارولينسكا بالسويد.

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ولدى كريستيان جوتمان أربع براءات اختراع في مجال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والابتكار، التي تهدف إلى الوصول إلى آفاق جديدة في تحقيق الرخاء الاجتماعي من خلال التعلم الآلي للأعمال في المؤسسات المختلفة، ويمتلك خبرة واسعة لأكثر من 25 عاماً في العمل بمجال الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

شارك كريستيان في تأسيس شركات ناشئة، وقاد تطوير الأعمال والمنتجات في شركات «آي بي إم» و«إتش بي» والاتصالات البريطانية، ويعمل باحثاً ومتحدثاً في أكثر من 70 معهداً وجامعة من الجامعات الدولية، من أبرزها جامعة هارفارد وستانفورد بالولايات المتحدة الأميركية.

- لدى جوتمان أربع

براءات اختراع في

تطوير تكنولوجيا الذكاء

الاصطناعي والابتكار.