الامارات | مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي 18 نوفمبر بشعار «التسامح والسلام في الرياضة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي 18 نوفمبر بشعار «التسامح والسلام في الرياضة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن تنظيم مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي، 18 نوفمبر المقبل، تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة».

واعتمد رئيس مجلس أمناء الجائزة، مطر الطاير، قائمة المتحدثين في المؤتمر الرياضي الذي سيشارك فيه أبطال أولمبيون، إلى جانب مجموعة من الرياضيين الشباب ومتحدثين قياديين رسميين، حيث سيتم، خلال الأيام المقبلة، الإعلان عن برنامج الجلسات والمتحدثين في كل محور من محاور المؤتمر.

وقال مطر الطاير في تصريحات صحافية: «المؤتمر يتزامن تنظيمه مع عام التسامح في الإمارات، ومع الدور المتنامي الذي تلعبه الرياضة كرسالة تسامح وسلام بين الشعوب، وكذلك بكونها تمثل ميداناً لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون والتعايش بين مكونات المجتمع الواحد بجميع أطيافه».

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وقال الطاير إنه انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة، سعت الجائزة، منذ انطلاقها قبل 11 عاماً، إلى أن تحفز القطاع الرياضي، في الإمارات والوطن العربي والعالم، على التطور والتأثير في ملايين الأشخاص بكل مكان، لممارسة الرياضة كوسيلة إنسانية تسهم في تمكين الإنسان بدنياً وذهنياً، وترسيخ قيمها النبيلة المبنية على احترام الجميع والتنافس النزيه، وتابع: «لم نكتفِ بتكريم المبدعين الفائزين في مختلف الميادين، من لاعبين ومدربين وإداريين، بل حرصنا على تكريم المؤسسات ذات المبادرات الإبداعية، التي تدعم نشر ممارسة الرياضة وقيم العدالة والنزاهة وتمكين المرأة».

وختم الطاير «لقد تم بعناية اختيار شخصيات رياضية مهمة للمشاركة في هذا المؤتمر، والكثير منهم يشارك للمرة الأولى في مؤتمر رياضي دولي بمنطقة الشرق الأوسط، وقد حرصنا في الاختيار على أن يمثل كل منهم جانباً يترجم أهداف الجائزة وشعار المؤتمر، لكي تتكامل الصورة ويتحقق الهدف من تنظيم المؤتمر وتلاقي هؤلاء المتحدثين مع قطاعنا الرياضي».

- يعلن خلال أيام عن برنامج الجلسات والمتحدثين في المؤتمر.