شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعزز صدارة السلة في «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر حملة الدفاع عن لقبه للموسم الماضي، في كأس الاتحاد لكرة السلة، بعد أن فاز، أول من أمس، على شباب الأهلي بنتيجة «91-86» ضمن الجولة الخامسة والختامية من الدور التمهيدي، التي سجلت أيضاً فوز الجزيرة بصعوبة على الوحدة 54-53. وأكد العميد بهذه النتيجة صدارته للمجموعة الأولى، بعد أن رفع رصيده إلى النقطة الثامنة، فيما اكتفى شباب الأهلي بالمركز الثاني بسبع نقاط، والجزيرة ثالثاً بست نقاط بفارق نقطة عن بني ياس الرابع، والوحدة أخيراً بأربع نقاط.
وينطلق ربع النهائي، غداً، بنظام خروج المغلوب، ويلتقي الشارقة مع بني ياس على صالة الوصل، والنصر مع الظفرة في صالة بني ياس، وشباب الأهلي ضد البطائح بصالة الشارقة، والوصل مع الجزيرة في صالة البطائح.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | النصر يعزز صدارة السلة في «تمهيدي الكأس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.