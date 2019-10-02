شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد المخاوف داخل ليفربول من رحيل كلوب عن «الريدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تزايدت مخاوف إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بشأن رحيل المدير الفنى الألماني، يورجن كلوب، بعد قيادته الفريق لتطور تاريخى خلال المواسم الأخيرة، أسفر عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالى.

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن ملاك «فينواى سبورتس جروب» الشركة المستحوذة على ليفربول يخشون رحيل المدير الفني الألماني، في ظل اهتمام الاتحاد الألمانى لكرة القدم بالحصول على خدماته، كأول المرشحين لخلافة يواكيم لوف، المدير الفنى الحالى للمنتخب الألمانى. ويمتد تعاقد كلوب مع ليفربول حتى عام 2022، ويبدو موقف المدير الفني الألماني غامضًا بشأن تمديد تعاقده مع النادى الإنجليزي.

كما يؤمن ملاك ليفربول بأن تدريب المنتخب الألمانى، يعد أحد أبرز أحلام كلوب. وأصبح لوف مهددًا بخسارة منصبه كمدير فنى للمنتخب الألمانى، بعد تراجع نتائج المانشافت بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة، حيث ودع بطل العالم 2014 منافسات النسخة التالية في الأراضى الروسية من الدور الأول، كما هبط المانشافت للمستوى الثانى في دورى الأمم الأوروبية.