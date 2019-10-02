شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة نهائي مونديال الأندية 2019 في استاد «المدينة التعليمية» بقطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أن استاد المدينة التعليمية سيحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تستضيفها قطر، وذلك قبل ثلاثة أعوام من مشاركة الاستاد في استضافة فعاليات كأس العالم 2022 بقطر. وأوضح فيفا أن الاستاد الذي يسع 40 ألف مشجع سيحتضن أيضا مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة هذا العام من مونديال الأندية. كذلك يستضيف استاد المدينة التعليمية المباراة الأولى لليفربول، حامل لقب دورى أبطال أوروبا، في البطولة والتى يخوضها في الدور قبل النهائى في 18 ديسمبر. وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022، عبر موقعها على الإنترنت «فى 18 ديسمبر 2019، وتزامنا مع اليوم الوطنى لدولة قطر، سيكون العالم على موعد مع محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022؛ إذ سيكشف الستار رسميا عن استاد المدينة التعليمية قبل استضافته أولى المباريات على أرضه في الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 التي ستستضيفها قطر في الفترة من 11 وحتى 21 ديسمبر من العام الجارى».

وأضافت اللجنة: «كما سيستضيف الاستاد نهائى البطولة مرحبا بأكثر من 40 ألف مشجع. وسيتمكن المشجعون من الوصول إلى الاستاد باستخدام الخط الأخضر لمترو الدوحة المقرر افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، وبذلك يكون استاد المدينة التعليمية، المعروف باسم جوهرة الصحراء، ثالث استادات المونديال جاهزية بعد استادى خليفة الدولى والجنوب، وثانيها تشييدًا بالكامل استعدادًا لاستضافة البطولة الكروية الأضخم في العالم عام 2022 في قطر».

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وأبدى حسن الذوادى، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، سعادته وفخره بتزامن تدشين استاد المدينة التعليمية مع اليوم الوطنى،: «يسجل تدشين استاد المدينة التعليمية إنجازا آخر في رحلتنا نحو استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، وحرى بنا أن نفخر بكشف النقاب أمام العالم عن هذه التحفة المعمارية في اليوم الوطنى لدولة قطر تزامنا مع استضافة الدولة بطولة كأس العالم للأندية 2019».

وأضاف الذوادى: «تعتبر استضافة كأس العالم للأندية فرصة ذهبية لتطوير مستوى الجاهزية استعدادا لاستضافة المونديال عام 2022، وتعريف آلاف المشجعين والزوار من جميع أنحاء العالم بالتجربة الفريدة التي تنتظرهم عند قدومهم إلى قطر لمؤازرة منتخباتهم المفضلة بعد أعوام قليلة. وبدورنا، نسعد باستضافة بطولة كأس العالم للأندية في حين ننفذ خططنا ونستكمل كل التجهيزات اللازمة لاستضافة نسخة استثنائية من المونديال الكروى عام 2022».

من جانبه، قال المهندس ياسر الجمال نائب رئيس المكتب الفنى للمشاريع في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: «نفخر بتدشين استاد المدينة التعليمية الذي يعتبر ثالث استادات بطولة كأس العالم قطر 2022 جاهزية وثانيها تشييدا بالكامل بعد استاد الجنوب. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لفريق العمل في الاستاد ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إحدى شركائنا الرئيسيين، على تكاتف جهودهم، كل في مجال اختصاصه، لتحقيق هذا الإنجاز في تدشين هذا الصرح الرياضى، قبل ثلاثة أعوام من انطلاق المونديال».