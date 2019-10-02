شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: مستقبلي لن يكون في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد إن دورى الدرجة الأولى الإيطالى لن يكون وجهته المقبلة، رغم أنه شهد واحدة من أنجح تجاربه مع فريق إنترناسيونالى.

ورحل مورينيو عن قيادة مانشستر يونايتد نهاية العام الماضى، ويعمل في الوقت الحالى محللًا لمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، عبر شبكة «سكاى سبورتس».

وتحدث المدرب البرتغالى عن خططه في تصريحات نقلتها «كورييرى ديللوسبورت»: «لم أعمل كمدرب منذ ثمانية أشهر، سنرى ماذا من الممكن أن يحدث، لكن لا أعتقد أن مستقبلى سيكون هنا في إيطاليا».

وأكمل مورينيو: «أحمل مشاعر طيبة لإيطاليا، إذا قررت العودة للتدريب هنا لن أحتاج لتعلم اللغة الإيطالية مجددًا، لأننى لم أفقدها، أعيش في لندن وأتابع بريميرليج بشكل أكبر، لكننى أيضًا أتابع الدورى الإيطالى».

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وقاد مورينيو فريق إنترناسيونالى الإيطالى بين عامى 2008 و2010، وتُوج مع الفريق بخمسة ألقاب خلال موسمين، كان أبرزها لقب دورى أبطال أوروبا عام 2010.

بدأ فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، في التفكير بالإطاحة بالفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق، عقب النتائج والمستوى المتذبذب للميرنجى منذ انطلاق الموسم الحالى، والتى كان آخرها التعادل السلبى في الديربى أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى الإسبانى.

وكشفت صحيفة «ديل ميل» الإنجليزية أن بيريز استقر على بديل زيدان، إذا لم تتحسن نتائج ومستوى الملكى خلال الفترة المقبلة، حيث دخل في مفاوضات مع البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد، والذى أبدى مرونة شديدة في التفاوض، وأكد رغبته في العودة مرة أخرى لتدريب الميرنجى.

ورحل مورينيو عن تدريب اليونايتد في ديسمبر الماضى، بسبب النتائج السلبية للشياطين الحمر، إلى جانب دخوله في أزمات عديدة مع بعض من لاعبى الفريق أبرزهم الفرنسى بول بوجبا، كما سبق للبرتغالى تولى القيادة الفنية لريال مدريد خلال الفترة بين مايو 2010 وحتى يونيو 2013، حصل خلالها على بطولة الدورى والكأس والسوبر المحلى.

في نفس السياق، بدأ مورينيو يستعد للعودة مرة أخرى إلى مجال التدريب من خلال الاستعداد البدنى، حيث نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، صورًا للمدير الفنى البرتغالى، وهو يخوض تدريبات بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الصحيفة إن مورينيو خاض تدريبات رياضية بجدية وعمليات إطالة، في ظل التقارير التي تشير إلى اقترابه من العودة إلى مجال التدريب مرة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.