شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مانشستر تنقلب على «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن الدولى الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، أصبح استمراره ضمن الشياطين الحمر أمرًا صعبًا للغاية، ولاسيما بعد المستوى السيئ الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة إن جماهير اليونايتد طالبت إدارة الشياطين الحمر بضرورة التخلص من الفرنسى خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعد المستوى الهزيل الذي قدمه أمام أرسنال أمس الأول، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما. من جانبه، أكد ستاديوم أسترو، حارس مرمى اليونايتد السابق، أن بوجبا لا يلعب بجدية مع الشياطين الحمر فهو يظهر باستهتار كبير داخل الملعب.

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وقال الحارس الأسطورى إن بوجبا يتباطأ بشكل كبير ويلعب الكرة كثيرًا إلى الخلف، حيث إن مستواه أصبح مخيبًا للآمال، قائلًا: «لا أفهم ما هو دوره داخل الفريق، وأصبح لا يحدث الفارق مع اليونايتد، أرى أنه أصبح مشكلة داخل الفريق وكأنه يريد أن يفتعل أزمة أو مشكلة».

وأوضحت الصحيفة أن بوجبا لا يزال يشكل لغزًا داخل الفريق بعد انتقاله القياسى البالغ 89 مليون جنيه إسترلينى في ذلك الوقت من يوفنتوس في عام 2016. وأشارت إلى أن الحاصل على كأس العالم مع المنتخب الفرنسى فشل في إثبات نفسه، كما دخل في أزمات عديدة مع البرتغالى جوزيه مورينيو وكان سببًا رئيسيًا في رحيل المدير الفنى البرتغالى عن صفوف الشياطين الحمر في ديسمبر من العام الماضى. وتابعت الصحيفة أن الإيطالى مينو رايولا، وكيل بوجبا، طلب عقد جلسة طارئة مع إدارة الشياطين الحمر من أجل الاتفاق على رحيل الفرنسى خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ولاسيما أنه يرفض تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

كان اللاعب قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس في الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن تمسك النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى، باللاعب حال دون إتمام الصفقة واستمر داخل أولد ترافورد، ومن المنتظر أن يتم فتح باب المفاوضات مرة أخرى في الميركاتو الشتوى لرحيل اللاعب عن اليونايتد.