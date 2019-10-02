شكرا لقرائتكم خبر عن ديكوفيتش يصعد لثاني أدوار بطولة اليابان للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سحق نوفاك ديكوفيتش، المصنف الأول عالميا، منافسه أليكسى بوبيرين الصاعد من التصفيات 6-4 و6-2، ليبلغ الدور الثانى في بطولة اليابان المفتوحة للتنس المقامة في طوكيو.

وفى أول مباراة يخوضها في الفردى منذ انسحابه من الدور الرابع لأمريكا المفتوحة بسبب إصابة في الكتف، أظهر اللاعب الصربى تعافيه وسدد سبع ضربات إرسال ساحقة وفاز بنسبة 84 في المئة من نقاط إرساله الأول.

ويقضى ديكوفيتش الآن أسبوعه 271 على قمة تصنيف الرجال ليتخطى رقم إيفان ليندل (270 أسبوعا) للمركز الثالث في قائمة الأكثر بقاء على القمة على مر العصور.

وسيتقابل اللاعب الصربى في الدور المقبل مع اليابانى جو سويدا.

وفاز اليابانى تارو دانييل المشارك ببطاقة دعوة على بورنا تشوريتش المصنف الثانى 6-4 و4-6 و7-6 وتغلب مواطنه ياسوتاكا أوتشياما على الفرنسى بنوا بير المصنف الرابع 6-2 و6-2.

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وخسر تايلور فريتز المصنف السابع بنتيجة 6-3 و6-4 أمام مواطنه الأمريكى رايلى أوبيلكا بينما تقدم رادو ألبوت وجيل سيمون.

من جهة أخرى، أظهر أندى موراى القوة والإرادة التي قادته يومًا لاعتلاء صدارة التصنيف العالمى، ومكنته أيضا من التعافى مؤخرًا من جراحة في الفخذ ليتغلب على ماتيو بريتينى (7-6)، و(7-6) اليوم الثلاثاء، ويبلغ الدور الثانى في بطولة الصين المفتوحة.

وأنقذ موراى، الذي حقق الأسبوع الماضى، فوزه الأول في بطولات المحترفين في 9 أشهر عندما انتصر في الدور الأول لبطولة تشوهاى، 5 من 7 نقاط لكسر إرساله واستفاد من فرصتين لكسر إرسال منافسه ليهزم بريتينى، الذي بلغ الدور قبل

النهائى في أمريكا المفتوحة بعد نحو ساعتين من اللعب.

ويكثف موراى، 32 عامًا، مشاركاته في الفردى بالموسم الآسيوى من جدول بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين وسيتقابل المصنف 503 عالميا مع مواطنه البريطانى كاميرون نورى في الدور الثانى.

وتقدم نورى لهذا الدور بعد انسحاب منافسه كريستيان جارين من المواجهة والنتيجة (7-6)، و(1-0) يوم الإثنين.

وودع جايل مونفيس البطولة بعد هزيمة اللاعب الفرنسى (6-4)، و(6-7)، و(6-3) أمام الأمريكى غير المصنف جون إيسنر.

وأطاح الكندى فيلكس أوجيه اليازيم بمنافسه ألبرت راموس بينولاس بالفوز عليه (6-3)، و(6-4) ليضرب موعدا مع ألكسندر زفيريف المصنف السادس عالميا.