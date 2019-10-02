شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يفوز على جالطة سراي التركي بهدف في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتزع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا صعبا خارج ملعبه، على مضيفه جالطة سراي التركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب «تورك تيليكوم آرينا على سامي ين كومبليكس» في مدينة إسطنبول التركية في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف المباراة الوحيد، ماورو إيكاردي في الدقيقة 52 .

وبهذه النتيجة، عزز فريق باريس سان جيرمان تصدره للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلفه كلوب بروج البلجيكي نقطتين، ثم جالطة سراي وريال مدريد بنقطة واحدة.