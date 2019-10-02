شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يستبعد محمد صلاح من ودية بتسوانا بسبب الإجهاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجهز الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم 3 بدائل، لتعويض غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، بعد أن قرر الجهاز الفنى عدم الدفع باللاعب فى ودية بتسوانا المقرر إقامتها يوم 14 أكتوبر الجارى على أرض ملعب استاد القاهرة، وذلك بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها اللاعب بسبب تلاحم المباريات التى يخوضها مع ليفربول سواء فى الدورى الإنجليزى أو دورى أبطال أوروبا.

Advertisements

واستقر البدرى على إعفاء محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.

ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين أكثر من اسم لتعويض غياب صلاح عن أول مواجهة ودية للمنتخب بقيادة حسام البدرى، وعلى رأسهم حسين الشحات ورمضان صبحى وعبدالله السعيد. وتواصل حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب مع اللاعب الدولى محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التى يعانى منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبى، لمراعاة برنامجه العلاجى، لاسيما أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أى مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.

ومن جانبه، أبدى حسام البدرى سعادته بحماس الجهاز الفنى المعاون له، وكشف أن الجميع تعاهد على إسعاد الجماهير المصرية ورسم البسمة على شفاههم خلال السنوات المقبلة، خاصة بعدما عرف كل فرد فى الجهاز الفنى دوره على أن يؤديه على أكمل وجه، كما أشاد بتعاون عمر الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب.