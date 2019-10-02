شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لاعتلاء صدارة الدوري على حساب الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستدرج الفريق الكروى الأول للنادي الأهلي نظيره الإنتاج الحربى، عند الثامنة مساءً، على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري.

ويدخل الفريقان المواجهة ولكل منهما ثلاث نقاط، حيث يأتى الإنتاج في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الأهلى، الذي يأتى في المركز الخامس من جدول المسابقة.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز في المباراة وحصد نقاطها الثلاث واعتلاء قمة المسابقة منذ بدايتها، وتوصيل رسالة بأن الأهلى سيسعى للحفاظ على لقبه الذي فاز به في الموسم المنقضى بكل شراسة، وفى المقابل، يسعى الإنتاج لتحقيق نتيجة إيجابية والتأكيد على أنه لن يكون لقمة سائغة هذا الموسم، بعدما كان الحصان الأسود للبطولة المنقضية، في أسابيعها الأولى، قبل أن تتراجع نتائجه في آخر أسابيعها.

الأهلى واصل استعداداته بقوة من خلال التدريبات التي أداها الفريق، خلال اليومين المنقضيين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، والتى حرص خلالها على إجراء الاستشفاء للاعبيه لتخليصهم من من حالة الإرهاق التي حلت على بعضهم جراء تلاحم المباريات بسبب المشاركة في السوبر ومواجهة بطل غينيا الاستوائية.

ووضح من التدريبات أن «فايلر» سيعتمد على التشكيلة الأساسية، التي يعتمد عليها في مبارياته منذ توليه المهمة من أجل مباغتة الإنتاج منذ البداية.

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وحرص المدير الفنى على تخصيص فقرة للتدريب على الكرات الثابتة، باعتبارها أحد الحلول المهمة أمام لاعبيه للوصول إلى مرمى المنافس، وفك الطلاسم الدفاعية التي من المتوقع أن يلجأ إليها لاعبو الإنتاج، وتألق في التسديدات محمد مجدى قفشة وحسين الشحات.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوي، وأحمد فتحى، وأيمن أشرف، ورامى ربيعة، وعلى معلول، وحمدى فتحى، وعمرو السولية، ومحمد مجدى قفشة، ورمضان صبحى، وحسين الشحات، وجونيور أجايي.

وعلى الجانب الآخر، يعول مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج، على خبرات لاعبيه، المتمثلة في عامر عامر وباسم مرسى ومحمد رجب وأحمد شديد قناوى، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادى الأهلى والاستمرار في مواصلة الانتصارات، بعدما تغلب الفريق في الجولة الأولى على فريق إف سى مصر، الصاعد حديثًا إلى الدورى الممتاز بثلاثية نظيفة.

من جانبه، طالب «مختار» لاعبيه بالتركيز خلال المواجهة والالتزام بتنفيذ تعليماته الخططية لتفويت فرصة استغلال الأهلى لأى ثغرات خلال المواجهة.

وشدد «مختار» على لاعبيه بضرورة عدم الرهبة من أسماء لاعبى الأهلى، مؤكدًا ثقته الشديدة في قدرتهم على مجاراتهم خلال المباراة وتقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة إيجابية.

وكلف «مختار» محمود البدرى، مدافع الفريق، بفرض رقابة لصيقة على «أجايى»، ووفقاً للمران الأخير، فإن الفريق سيعتمد على إغلاق المساحات أمام لاعبى الأهلى، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلًا سرعة أحمد شديد قناوي وموسى ديوارا.