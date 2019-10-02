شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف دوري الأبطال مؤقتًا ويعسكر للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك تدريباته، اليوم، على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة، غدًا الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، حيث يدخل أصحاب القلعة البيضاء في معسكر مغلق اليوم. وعلمت «المصرى اليوم» أن محمود حمدى «الونش»، مدافع الفريق، سوف يخضع لاختبار طبي، اليوم، من أجل حسم مشاركته أمام الفريق الفيومى، حيث تعرض لإصابة شد في العضلة الضامة، وخاض تدريبات تأهيلية وعلاجية من أجل اللحاق باللقاء.

وقام الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، بعقد جلسة مع اللاعبين وحذرهم من المنافس، حيث طالبهم بضرورة التركيز في اللقاء أمام المقاصة ونسيان أزمة مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، مشددا على ضرورة تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في النتائج الجيدة على الصعيد المحلى.

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وفى نفس السياق، أعلن مجلس إدارة نادى مصر المقاصة رفضه إذاعة مباراة الزمالك نهائيًا سواء «تليفزيونيًّا أرضيًا أو فضائيًا أو في الإذاعة»، حيث قال وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، إن فريقه له مستحقات متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية من الموسم الماضى، ولم يحصل النادى على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.

وأكد هويدى أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كل الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد.

على الجانب الآخر، حرص مجلس الإدارة على إرسال نبيل عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة بالنادى، إلى مقر إقامة بعثة جينيراسيون السنغالى، من أجل مرافقتهم أمس الأول والذهاب معهم إلى مطار القاهرة قبل مغادرتهم مصر والعودة إلى السنغال وتسهيل جميع الإجراءات ودفع مصاريف الإقامة، وإرفاق ذلك في شكواه للاتحاد الإفريقى بالالتزام التام بالبعثة منذ الوصول إلى حين المغادرة.. كما نقل بعض الأشخاص داخل الاتحاد الإفريقى لمجلس إدارة النادى، أن الفريق السنغالى غادر القاهرة بعد تأجيل جلسة لجنة المسابقات ليوم 8 أكتوبر المقبل، قبل إجراء قرعة البطولة بيوم واحد، وهو ما يشير إلى صعوبة إعادة المباراة مرة أخرى، نظرًا لوجود الأبيض في التصنيف الثانى والفريق السنغالى في التصنيف الرابع، وهو ما يصعب إجراء القرعة سوى بعد معرفة الفريق المتأهل، والزمالك موقفه قوى ويعد المتأهل حاليا، نظرا للخطاب الذي يملكه، ويتحمل الاتحاد الإفريقى خطأ الموافقة على تأجيل المباراة وإخطار الفريقين بذلك في خطابين وليس واحدا فقط، علاوة على شهادة مراقب المباراة والحكام بذهابهم إلى ملعب برج العرب بناء على خطاب «كاف».