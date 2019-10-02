شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفوز على ليفركوزن بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه باير ليفركون الألماني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الثلاثاء/ على ملعب /اليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
أحرز أهداف يوفنتوس جونزالو هيجواين في الدقيقة 17، وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 62 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
وحقق البيانكونيري أول انتصار له بالمسابقة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع أتلتيكو مدريد في صدارة المجموعة الرابعة، بينما ظل ليفركوزن بدون نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يفوز على ليفركوزن بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.