شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفوز على ليفركوزن بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه باير ليفركون الألماني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الثلاثاء/ على ملعب /اليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أحرز أهداف يوفنتوس جونزالو هيجواين في الدقيقة 17، وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 62 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وحقق البيانكونيري أول انتصار له بالمسابقة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع أتلتيكو مدريد في صدارة المجموعة الرابعة، بينما ظل ليفركوزن بدون نقاط.