شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يُسقط توتنهام بسباعية في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألحق فريق بايرن ميونيخ الألماني هزيمة ثقيلة بمضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بسباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب ملعب توتنهام هوتسبر بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل سباعية البايرن جوشوا كيميتش في الدقيقة 15 وروبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 45 و87 وسيرج جنابري 4 أهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق 53 و55 و83 و88، أما ثنائية توتنهام فسجلها هيونج مين سون في الدقيقة 12 وهاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 61. وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد السبيرز عند نقطة واحدة في المركز الثالث.