نتائج اليوم الثلاثاء بالجولة الثانية لدوري الأبطال

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
مانشستر سيتي
كتب
أنس عبد الغني
اختتم اليوم الثلاثاء السباق الأول للجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وشهدت العديد من النتائج المثيرة والمباريات القوية حيث أبرزها تعادل نادي ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 2 / 2 وتلقي نادي أتلانتا الإيطالي خسارة في الوقت القاتل علي ارضه أمام شاختار الأوكراني بنتيجة هدفين مقابل هدف.
واستطاع نادي بايرن ميونيخ تحقق فوزا كبيرا خارج ارضه أمام نظيره نادي توتنهام الإنجليزي بنتيجة 7 / 2 وخطف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي جالتا سراي التركي بنتيجة هدف مقابل لاشئ.
وحقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا صعبا علي ارضه ووسط جماهيره علي حساب نظيره نادي دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بينما نجح نادي أتليتكو مدريد الإسباني في تحقيق فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره فريق لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.
ونجح نادي ريد ستار الصربي في الفوز على حساب نظيره نادي أولمبياكوس اليوناني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ريد ستار ستاديوم الدولي بصربيا.
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