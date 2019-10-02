تشافي مدرب السد : لن نستسلم لدينا فرصة في لقاء الإياب

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب علي ماهر

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري في تصريحات صحفية عقب الهزيمة الثقيلة أمام الهلال السعودي في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أن الفريق لن يستسلم ولديه فرصة للعودة في لقاء الإياب.



وأضاف تشافي:"‏كانت النتيجة سيئة للغاية اليوم ، إلا أننا لن نستسلم في مباراة الإياب، الأمر لم ينتهي بعد، ومن يدري ربما يتعرضون لظروف مثل التي تعرضنا لها ونصل إلى الفوز، فهناك شوط آخر من 90 دقيقة وسنبذل قصارى جهدنا خلال اللقاء من أجل تحقيق الفوز والصعود المباراة النهائية".

وكان نادي الهلال السعودي قد حقق فوزا كبيرا علي حساب نظيره فريق السد القطري بنتيجة 4 / 1 في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.