شاختار يفوز على أتالانتا بثنائية في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

شاختار

كتب أنس عبد الغني

استطاع نادي شاختار أن يفوز على نظيره نادي أتالانتا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



ملخص مباراة شاختار وأتالانتا بدوري أبطال أوروبا

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وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين ثم بدأ كلا الفريقين يتبادلا الهجمات ليسجل نادي أتالانتا هدفه الأول في الدقيقة 28 عن طريق زاباتا ولكن ظل فريق شاختار يخاول خطف هدف التعادل.

وبالفعل في الدقيقة 41 سجل شاختار هدفه الأول عن طريق مورايس وظل الفريق يحاول ويشكل خطورة على مرمى أتالانتا لتسجيل هدف الفوز وبالفعل في الدقيقة 95 سجل شاختار هدفه الثاني عن طريق سولومون لينتهي اللقاء بفوز شاختار بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين بمجموعات دوري أبطال أوروبا

وبهذه النتيجة يصل رصيد شاختار إلى 3 نقاط ليتواجد في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يظل أتالانتا بدون نقاط في المركز الرابع.