رنالدو يقود هجوم يوفنتوس ضد بايرن ليفركوزن

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني يستعد ملعب يوفنتوس آرينا لاستضافة المباراة المثيرة التي ستجمع يوفنتوس ضد بايرن ليفركوزن، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

رونالدو وهيجواين يقودان هجوم يوفنتوس ضد بايرن ليفركوزن وأعلن الإيطالي ماوريسيو ساري، عن تشكيلة فريقه يوفنتوس ضد بايرن ليفركوزن، والذي جاء كالأتي:- حراسة المرمى: تشيزني . خط الدفاع: اليكس ساندرو، دي ليخت، بونوتشي، كوادرادو . خط الوسط: ماتويدى، بيانيتش، خضيرة . Advertisements خط الهجوم: رونالدو ،هيجواين، بيرنارديسكي. تشكيل بايرن ليفركوزن ضد يوفنتوس :- حراسة المرمى: لوكاس هراديكي خط الدفاع: ويندل ، تاه ، لارس بيندر، سفين بيندر خط الوسط: كاي هافترز، ارانجينز، كريم ديميرباي، باومجار تلينجر . خط الهجوم: لوكاس الاريو، فولاند .

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