شكرا لقرائتكم اجتماع بين ميتشو ومدافعي الزمالك استعداد لمواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحذر الخواجة الصربى مدافعى فريقه من سرعات لاعبى مصر المقاصة، على رأسهم الأثيوبى شيمليس بيكيلى، وصلاح أمين وعمرو مرعى، حيث شدد المدير الفنى للزمالك على لاعبيه بضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، وغلق كافة المساحات أمام الفريق الفيومى، كما حذرهم من الكرات الطويلة التى يجيدها المقاصة ويستطيع من خلالها ضرب خط الدفاع.
فى الوقت ذاته تحدث ميتشو مع لاعبى خط الوسط، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية، والسعى لافساد هجمات الخصم من منطقة وسط الملعب لحرمانهم من دخول منطقة جزاء الفارس الأبيض.
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