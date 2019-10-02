شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين فايلر وشريف إكرامي في مران الأهلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على هامش مران اليوم ،الثلاثاء، بشأن عدة أمور خاصة بالفريق وأخرى تتعلق بمشاركة شريف في التدريبات الأخيرة وجاهزيته للمشاركة في المباريات بعدما غاب فترة طويلة عن التدريبات والمباريات للاصابة.

كان شريف إكرامي قد أجرى جراحة في الركبة أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق عدة أشهر قبل أن يعود الحارس الدولي للمشاركة في التدريبات مؤخراً ويؤكد جاهزيته للمشاركة في المباريات.

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وحرص فايلر على التحدث مع شريف أكرامي خلال مران اليوم عن تقدير الجهاز الفني لقدراته وإمكانياته بجانب دوره كأحد اللاعبين الكبار في الفريق وله دور كبير في "لم شمل" اللاعبين ، وطالبه بمواصلة الأجتهاد في التدريبات.

ويخوض الاهلي غداً ، الأربعاء، مباراة الأنتاج الحربي بملعب السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.