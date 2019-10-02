شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين فايلر وشريف إكرامي في مران الأهلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان شريف إكرامي قد أجرى جراحة في الركبة أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق عدة أشهر قبل أن يعود الحارس الدولي للمشاركة في التدريبات مؤخراً ويؤكد جاهزيته للمشاركة في المباريات.
وحرص فايلر على التحدث مع شريف أكرامي خلال مران اليوم عن تقدير الجهاز الفني لقدراته وإمكانياته بجانب دوره كأحد اللاعبين الكبار في الفريق وله دور كبير في "لم شمل" اللاعبين ، وطالبه بمواصلة الأجتهاد في التدريبات.
ويخوض الاهلي غداً ، الأربعاء، مباراة الأنتاج الحربي بملعب السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة خاصة بين فايلر وشريف إكرامي في مران الأهلي اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.