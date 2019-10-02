شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة رجال يواجه إيران في كأس العالم باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره الإيرانى فى ثان مواجهات كأس العالم المقام فى اليابان و يستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .

ويطمح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز الثانى له على التوالى بالبطولة على حساب إيران من أجل مواصلة مشوار الفوز فى مواجهاته المقبلة من أجل الزحف إلى تحقيق مركز متقدم لمصر عالميا .

نجح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق أول فوز له فى المونديال على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 /1 ، فى مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالى :( 25 /22) , (25 /21) , (25 /23) , ( 25 /18 ) .

و فى ذات السياق كشف الهولندي جيدو المدير الفني لمنتخب مصر الأول للكرة الطائرة ان الفوز الذي حققه اللاعبين على نظيره الأسترالي بنتيجة 3 / 1 في افتتاح لقاءات الفراعنة ببطولة كأس العالم المقامة باليابان وفقا للعب على قوة حائط الصد لدى الخصم

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر ان اللقاءات التي شاهدها للمنتخب الأسترالي كشفت له عن قوة حائط الصد لدي الفريق وذلك بخلاف قدرته على تنفيذ التشكيلات الهجومية السريعة بشكل رائع

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وأكد جيدو انه ركز خلال المباراة على كيفية الضغط اولا على المنتخب الأسترالي من خلال التنوع في أداء الإرسال مابين القوى العميق او المموج الضعيف او الساقط في الثلث الهجومي للمنافس.

كما أوضح جيدو أنه ركز أيضا عرى ضرورة على سرعة الأداء الهجومي من خلال الإعداد السريع والتركيبات الهجومية سواء من ثلاثي الخط الأمامي او من خلال الضرب الخلفي من مركز ٦

فيما يستكمل منتخب الفراعنة مواجهات البرازيل وكندا وروسيا أيام ، 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالى قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.