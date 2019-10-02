شكرا لقرائتكم حمدالله.. هداف أضاع طريق المرمى.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يتوقف الحديث عن عبدالرزاق حمدالله هداف النصر منذ نهاية الجولة الماضية، ومواصلة اللاعب المغربي صيامه عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي.

وغير بعيد، كان عبدالرزاق حمدالله يحتفل بوصوله إلى الهدف رقم 34 في دوري كأس محمد بن سلمان كاسراً رقم حمزة إدريس الذي صمد قرابة 19 عاماً، لكن اللاعب المغربي هذا الموسم أضاع الفرصة تلو الأخرى، مكتفياً بتسجيل هدف واحد أمام الصاعد ضمك.