شكرا لقرائتكم ثلاث مؤجلات.. وديربي الرياض "مهدد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت الجولة الثانية من الدوري تأجيل أول مباراة، كان من المفترض أن يلاعب الاتحاد ضيفه التعاون، إلا أن ارتباطه باللعب في اليوم ذاته مع العهد اللبناني في البطولة العربية أجل اللقاء من الحادي والثلاثين من أغسطس إلى الأول من أكتوبر.

وتأجيل هذه المباراة تسبب في تغيير موعد مباراة أخرى، إذ سيتعين على التعاون لعب مباراته أمام أبها في الخامس من أكتوبر بدلا من الثالث من الشهر ذاته.

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ومواجهة الاتحاد وأبها لم تكن الوحيدتين التين تم تأجيلها للتعاون، ديربي بريدة أمام الرائد تم تأجيله هو الآخر إلى السادس من نوفمبر المقبل بدلا من التاسع عشر من الشهر ذاته، وذلك لارتباط ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة باحتفالات اليوم الوطني السعودي.

وثالث حالات التأجيل في الدوري كانت مباراة النصر والفيصلي، حيث كان من المقرر أن تلعب السبت الخامس من أكتوبر في الرياض لحساب الجولة السادسة حتى السادس من نوفمبر، التأجيل جاء بسبب انشغال ستاد الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياض وعدم جاهزية ستاد الأمير فيصل بن فهد لاحتضان المواجهة، وهو التأجيل الذي اعترضت عليه إدارة الفيصلي رسميا وفي بيان صحافي.

وهذه المباراة لن تكون الوحيدة التي يتم تأجيلها للأصفر العاصمي، وسيتم تأجيل ديربي الرياض أمام الهلال يومين ليلعب في السابع والعشرين من أكتوبر، كما أن مباراة الهلال أمام الاتفاق ستقام يوم الخامس من أكتوبر بدلا من الرابع من الشهر ذاته.