شكرا لقرائتكم بعد اكتساح السد.. الهلال يكسر عقدة لاحقته منذ 2010 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا يفوز الهلال خارج أرضه في نصف نهائي آسيا، سواء كانت ذهابا أو إيابا، هذه المرة كسر العقدة وعاد من الدوحة بفوز مهم على السد، ولعله يكسر ما يليه من عقد ويمنح خزينته وجماهيره اللقب "الحلم".

وكان الهلال قد وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي أربع مرات، الأولى هي الوحيدة التي كانت ذهابا خارج أرضه، العام ألفين وعشرة، حينما عاد من مواجهة ذوب آهن الإيراني بالهزيمة بهدف دون مقابل، قبل أن يسقط الفريق الأزرق على أرضه وبين جماهيره إيابا بذات النتيجة ويودع المسابقة من نصف النهائي.

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وغاب الهلال عن نصف النهائي الآسيوي حتى العام ألفين وأربعة عشر، واجه حينها العين الإماراتي ذهابا في الرياض وفاز بثلاثية دون رد، كانت على ملعب "الدرة" ، وفي الإياب خسر أمام العين في العين بهدفين لهدف، لم تؤثر على تأهله إلى المباراة النهائية في تلك النسخة.

وفي العام ألفين وخمسة عشر كرر الهلال وصوله إلى نصف النهائي الآسيوي ، واجه هذه المرة الأهلي الإماراتي في اللقاء الأول في الرياض، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله ، وعندما غادر إلى دبي خسر بثلاثة أهداف لهدفين أبعدته عن النهائي والوصول إلى اللقب .

وقبل عامين ، وصل الهلال إلى نصف النهائي، خصمه كان بيرسبوليس الإيراني، وحسم الفريق الأزرق الموقعة من مواجهة الذهاب بأربعة أهداف دون رد شهد عليها ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وفي مسقط كانت مواجهة الإياب وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.