شكرا لقرائتكم فهد المدلج: تأجيل مباراة النصر يضر بالفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي أنه تفاجأ بقرار تأجيل مباراة فريقه مع النصر ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن هذا القرار لا ينفع فريقه.

وأعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي تأجيل مباراة النصر والفيصلي من الخامس من أكتوبر الحالي إلى السادس من الشهر المقبل.

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وقال المدلج في اتصال هاتفي مع برنامج "في المرمى": تفاجأنا بقرار التأجيل والذي ذكرت لجنة المسابقات أنه خارج عن إرادتها، وكنا نتمنى البحث عن حلول قبل اتخاذ قرار التأجيل.

وزاد: لم يؤخذ برأينا قبل اتخاذ القرار، وتلقيت اتصالاً من أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات الذي قال لي بأن اللجنة لم تستطع إيجاد ملعب بديل، ونحن بدورنا رفضنا ذلك لأن التأجيل لا ينفع فريقنا، فهناك بدائل عن قرار التأجيل مثل اللعب في ملاعب أندية الشباب أو النصر أو الهلال.

وختم: يجب إيجاد خطة بديلة عن قرار التأجيل، لأن ذلك يعني خوض الفيصلي 3 مباريات خارج أرضه وهذا مخالف للنظام.