شكرا لقرائتكم بايرن يذل توتنهام بنتيجة تاريخية.. وثلاثية ليوفنتوس في مرمى ليفركوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل سيرج نابري أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود بايرن ميونخ لفوز ساحق على مضيفه توتنهام الإنجليزي 7 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا والتي شهدت أيضا فوز ريد ستار الصربي على أولمبياكوس اليوناني 3 - 1.

وتقدم توتنهام بهدف سجله الكوري هيونغ مين سون في الدقيقة 12، إلا أن بايرن ميونخ سجل هدف التعادل في الدقيقة 15 عن طريق غوشوا كيميتش قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرج نابري هدفين متتاليين لبايرن ميونخ في الدقيقتين 52 و55 ثم قلص هاري كين الفارق مسجلا هدفا لتوتنهام في الدقيقة 61 من ركلة جزاء إلا أن نابري سجل الهدف الثالث له (هاتريك) والخامس لفريقه في الدقيقة 83 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف السادس لبايرن ميونخ في الدقيقة 87 قبل أن يسجل نابري هدفه الرابع (سوبر هاتريك) في الدقيقة 88.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز على ريد ستار الصربي 3 - صفر، وتراجع توتنهام لقاع الترتيب بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة، حصدها من التعادل مع أولمبياكوس اليوناني 2-2.

وفي المباراة الثانية، فاز ريد ستار الصربي على أولمبياكوس اليوناني 3 - 1.

وسجل أهداف ريد ستار ميلوس فوليتش ونيمانغا ميلونوفيتش وريشموند بواكي في الدقائق 63 و87 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة على الترتيب، فيما سجل هدف أولمبياكوس روبين سيميدو في الدقيقة 37. وشهدت المباراة طرد ياسين بن زية لاعب أولمبياكوس في الدقيقة 58. وحصد ريد ستار أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، وتوقف رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام توتنهام.

واقتسم فريقا يوفنتوس الإيطالي واتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الرابعة بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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وفاز يوفنتوس على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 3 -صفر كما فاز اتلتيكو على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2- صفر.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الرابعة بأربع نقاط بفارق الأهداف فقط عن اتلتيكو فيما يحل لوكوموتيف في المركز الثالث بثلاث نقاط وظل ليفركوزن في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وحسم اتلتيكو مدريد الفوز على لوكوموتيف بهدفين حملا توقيع البرتغالي جواو فيليكس والغاني توماس تييي بارتي في الدقيقتين 48 و58.

كما نجح يوفنتوس في اجتياز عقبة ليفركوزن بثلاثة أهداف سجلها الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 18 وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 62 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 89.

وعزز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدارته للمجموعة الأولى بفضل الفوز على ملعب مضيفه غلطة سراي التركي 1 -صفر في الجولة الثانية . ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 52.

وحقق سان جيرمان فوزه الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة الأولى بست نقاط بعد أن فاز في الجولة الأولى على ضيفه ريال مدريد 3 -صفر. ويحل كلوب بروغ البلجيكي في المركز الثاني بنقطتين فيما يتبعه جالطة سراي وريال مدريد الإسباني ولكل منهما نقطة واحدة. وفي وقت سابق اليوم تعادل ريال مدريد مع ضيفه كلوب بروغ بهدفين لكل منهما.

وضمن مباريات المجموعة الثانية، فاز مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل على دينامو زغرب الكرواتي، سجلهما رحيم ستيرلينغ وفيل فودين.