بيريز يقتحم الـ «توب 20» في السباق إلى دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم الفرنسي فيكتور بيريز قائمة ال20 الأوائل في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، بعدما توج بلقب بطولة ألفرد دانهل لينكس على ملعب سانت أندروز العريق في اسكتلندا، ليضمن تواجده لأول مرة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام في شهر نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للجولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ونجح بيريز بدخول قائمة «التوب 20» بعدما تفوق على الإنجليزي ماثيو ساوثجيت في الجولة الأخيرة، وحرمه من الفوز للمرة الأولى، لينتقل صاحب ال27 عاماً من المركز 76 إلى المركز 17 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعدما كسب 915 نقطة.

وبعد حصوله على المركز الثاني تحرك ساوثجيت من المركز 104 إلى المركز 40 في ترتيب «السباق إلى دبي» ليكون قريباً من حجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية ليظهر للمرة الثالثة في ختام موسم «السباق إلى دبي».

وفي الوقت نفسه تشارك الإنجليزي بول وارينج والسويدي يواكيم لاجرجن المركز الثالث في اسكتلندا. وتحرك وارينج من المركز 36 إلى المركز 23 بينما تقدم لاجرجن من المركز 120 إلى المركز 65 في «السباق إلى دبي».

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم منها بطولتا أبوظبي أتش إس بي سي وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.