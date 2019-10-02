البطائح يدخل التاريخ بتحقيق البطولة للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

توج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي فريق البطائح بطلاً لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات بعد فوزه على خورفكان 6-1 في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على ملعب صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي.

تبادل تسجيل أهداف البطائح برونو لوسيانو «سوبر هاتريك» وأحمد عبدالله الصالح وسعود خلفان، وسجل لخورفكان شادي قنديل.

جرت مراسم التتويج بحضور خالد المدفع الأمين المساعد في الهيئة، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني رئيس لجنة كرة الصالات، وحمد سالم بن حمودة رئيس نادي البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة وأحمد يعقوب ممثل اتحاد الكرة.

ونال لاعبو البطائح كأس البطولة، التي كانت تاريخية بامتياز،كونها أول بطولة في الألعاب الجماعية يسجلها النادي الذي تأسس عام 2012وتم تكريم طاقم التحكيم الذي قاده الدولي فهد بدر وإبراهيم المنصوري.شكر وتقدير

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي بعد التتويج: كل الشكر والتقدير للجنة التنفيذية لكرة الصالات على الجهود المبذولة لأجل الارتقاء باللعبة التي ظلت تحقق النجاح والتميز من موسم إلى آخر، والتهاني والتبريكات لفريقي البطائح وخورفكان بوصولهما إلى النهائي، وأهنئ البطائح على الإنجاز الأول في مسيرة النادي، وعموماً لعبة كرة الصالات تستحق الدعم والمساندة وهي تحظى برعاية مميزة من مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة.

ومن جانبه، قال عيسى هلال: فرحتنا مضاعفة فهذه الكأس هي ثالثة كؤوس الألعاب الجماعية التي تدخل خزائن أندية الإمارة الباسمة في انطلاقة الموسم بعد سوبر اليد وسوبر القدم عبر نادي الشارقة، كما أننا سعداء بتحقيق نادي البطائح أول لقب للألعاب الجماعية وسعادتنا مضاعفة بوصول فريقين من الشارقة إلى النهائي في نسخته ال 11، وسعداء كون من يقود الفريقين، هما مدربان إماراتيان، وسعداء بالوجود في المجمع الرياضي في نادي مليحة، هذا الصرح الرياضي الكبير الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

من جهته، قال عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية البطائح وأمين سر عام نادي البطائح «نهدي الإنجاز الأول لنادي البطائح في الألعاب الجماعية إلى صاحب السمو حاكم الشارقة أصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء البطائح وأسرة النادي بصفة عامة، على الدعم اللامحدود، والشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي».

وتابع «سعادتنا كبيرة بالإنجاز الأول للنادي وأشكر لاعبي فريق كرة الصالات والجهازين الفني والإداري، ونحن سنعمل على بذل أقصى الجهود لأجل تقديم الأفضل في جميع الألعاب»، مؤكداً أن انطلاقة فرق نادي البطائح في مختلف الألعاب جاءت مميزة ورائعة بفضل تكاتف الجهود والعمل الدؤوب من أبناء النادي.

وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة حمد سالم بن حمودة لن يألو جهداً في توفير كل عوامل النجاح والتميز لفرق النادي.

وقال عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات «كل الشكر والتقدير إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على رعاية وحضور حفل ختام البطولة، وبعد المباراة التي شاهدناها في نهائي كأس الاتحاد ومن قبلها مباراة السوبر أعتقد أن الموسم سيكون حافلاً بقمة الإثارة والندية من خلال تقارب المستويات وتنوع الأبطال على منصة التتويج».

وأضاف «أتوقع أن تكون هناك مفاجآت مدوية في كأس الإمارات والدوري وبطولة الكأس».

بني ياسي: القادم أحلى

شكر أحمد بني ياسي إداري البطائح جهود مجلس الإدارة، وقال «رسالتنا إلى الإدارة والجمهور بأن القادم أحلى وعازمون على السير في سكة الانتصارات والبطولات بفضل تكاتف الجهود والدعم الكبير من الإدارة والعزيمة والإصرار من اللاعبين».

لمسة وفاء

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قال سعيد العاجل عضو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات «مبروك للبطائح وحظاً أوفر لخورفكان، في هذه اللحظات تذكرت مؤسس اللعبة أحمد ناصر الفردان الأمين العام السابق للمجلس الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية للعبة سابقاً، تذكرته ونحن نطوي صفحة أول 10 سنوات للعبة وندخل الموسم الحادي عشر وما أريد ان أقوله كل الشكر والتقدير إلى راعي ومؤسس اللعبة والأب الروحي لكرة اليد وكرة الصالات أحمد ناصر الفردان ونتمنى له عاجل الشفاء وأن يعود إلى ارض الدولة سالماً ومعافى كنوع من رد الوفاء لأهل العطاء باسم جميع الرياضيين في الدولة».

عبد العزيز عبد الله: لن نرضى بأقل من 3 بطولات

كشف عبد العزيز عبد الله، مدير فريق البطائح أنه منذ اليوم الأول له بالنادي وعد الإدارة بأن هذا الموسم سيكون موسم الحصاد، وقال: «تحدثت إلى رئيس النادي بن حمودة، وأمين السر عبيد الطنيجي، وقلت لهما إننا لن نرضى بغير الصعود إلى منصة التتويج»، وتوجه بالشكر إلى عبيد سعيد الطنيجي الداعم الأول للفريق ولجميع فرق النادي وقال: «ما تحقق يعتبر هدية بسيطة من فريق الصالات إلى إدارة النادي والجمهور، والبطائح لن يرضى بأقل من بطولتين أو ثلاث بطولات خلال هذا الموسم الحالي، وسنكون على قدر التحدي والوعد الذي قطعناه على أنفسنا».

الهولي: دعم الإدارة وراء الإنجاز

أكد عدنان الهولي، مدرب فريق البطائح، أن تألق الفريق وتميزه في اللعبة لم يكن وليد الصدفة، بل بفضل التوفيق والعمل الجاد والمثابرة من الإدارة واللاعبين الذين لعبوا الدور الأبرز وكانوا وراء الإنجاز.

وتابع: «مستوانا في تصاعد منذ ضربة بدايتنا مع الفريق قبل سنتين، وها نحن نفتتح الموسم الثالث لنا ببطولة كأس الاتحاد ونتمنى أن تكون فاتحة خير على نادي البطائح».

وختم تعليقه بتوجيه الشكر إلى إدارة النادي برئاسة حمد بن حمودة وعبيد سعيد الطنيجي، أمين السر العام وأعضاء مجلس الإدارة.