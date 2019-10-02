«الفار» ينقذ أرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع ضيفه أرسنال في ختام المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم؛ ليتراجع إلى المركز العاشر في الترتيب ويزيد الضغوط على مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير، في حين تقدم «المدفعجية» للمركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وبحسب إحصاءات «أوبتا»، فإن مجموع النقاط هذه لصالح يونايتد في المباريات السبع الأولى من بطولة إنجلترا، هو الأدنى له في هذه المرحلة منذ 29 عاماً وتحديداً منذ موسم 1989-1990.

وافتتح يونايتد التسجيل عبر الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي (45)، قبل أن يعادل أوباميانغ لصالح أرسنال (58)، وكان الهدف مثيراً للجدل بعدما ألغاه حكم الخط بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو «الفار» أنقذت الموقف.

وشنت صحيفة «ذا صن»، هجوماً عنيفاً على حكم الراية، وعنونت «أسوأ قرار تحكيمي»، وقالت إن «الحكم المساعد في مباراة اليونايتد وأرسنال احتسب تسللاً على أوباميانغ في هدف التعادل»، رغم أن الإعادات أثبتت أن مدافع اليونايتد يغطي التسلل بنحو متر.