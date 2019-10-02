أروابارينا: تحضير كبير لفريق كبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أشعل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي، القمة المرتقبة لفريقه مع مضيفه الجزيرة في الجولة الثالثة من الدوري،وقال نثق في قدراتنا كفريق لديه كل مقومات الفوز، ونعلم أن مواجهة صعبة تنتظرنا في أبوظبي، فنادي الجزيرة من الفرق الكبيرة المنافسة على كل البطولات، لكننا أيضاً كباراً، وقمنا طوال الأسبوع بعمل كبير، وأشاد بكل اللاعبين وبخاصة أحمد خليل وإسماعيل الحمادي، اللذان يساعدان زملائهما والكل يعرف ثقلهما كلاعبين دوليين، وأنهما قدوة لزملائهما في الاحترافية وتغليب مصلحة الفريق بغض النظر عن المشاركة من عدمها».