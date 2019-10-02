54 دولة تشارك في بطولة الفجيرة الدولية للجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، تنطلق النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو بعد غد الجمعة، في مجمع زايد الرياضي، وسط إقبال لافت من اللاعبين المحترفين المتوافدين من 54 دولة من عمر 16 عاماً فما فوق للمنافسة ضمن فئات الناشئين والكبار والأستاذة.

وتشهد البطولة منافسات الناشئين من الجنسين والتي ستتوزع على حزامي الأبيض والأزرق، بينما ستتوزع منافسات الكبار والأساتذة على خمسة أحزمة، هي الأبيض، والأزرق، والبنفسجي، والبني، والأسود، وتتضمن 7 أوزان لكل حزام، كما سيقوم بتحكيمها مجموعة من الحكام المتميزين على الساحة المحلية والدولية.

وباعتبارها إحدى المحطات المهمة في مسيرة محترفي الجوجيتسو، ترحب البطولة بكوكبة رائعة من اللاعبين المواطنين أمثال وديمة اليافعي الحائزة على الميدالية الذهبية وزن 49 في الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي أقيمت بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

كما يشارك اللاعب محمد صالح الحمادي من نادي الظفرة ويحمل الحزام البنفسجي وزن 69 كجم، وقد حصل الحمادي أخيراً على الميدالية البرونزية في الجولة الأولى من بطولة نائب رئيس الدولة للجوجيتسو.

وعلى صعيد اللاعبين المحترفين العالميين، يشارك كل من اللاعب البرازيلي إيجور سوزا من فريق A.F.N.T

، حامل الحزام الأسود وينافس في فئة 85 كجم، واللاعبة البرازيلية أنا كارولينا أديسون صاحبة الحزام الأسود وتمثل نادي بالم سبورتز، حيث تنافس في فئة الأساتذة وزن 55 كجم.

وأكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، تنسجم مع رؤية الاتحاد في تعزيز موقع دولة الإمارات كموطن عالمي للجوجيتسو، واستقطاب نخبة اللاعبين المحترفين الذين يسعون للارتقاء بتصنيفهم المحلي والعالمي وبالتالي الانطلاق بمسيرتهم إلى أبعاد جديدة.

وأضاف البطران: «في إطار الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني وعلى وجه الخصوص المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو بأبوظبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تمثل البطولة مناخاً مميزاً للإعداد الأمثل لنجوم المنتخب للمشاركة في هذه الاستحقاقات من خلال الاحتكاك مع لاعبين من شتى أنحاء العالم يخوضون منافساتهم وفقاً لمدارس واستراتيجيات مختلفة، وبالتالي تساهم في مساعدة المدربين على متابعة تطور أداء اللاعبين».

وأوضح البطران أن بطولة الفجيرة تستأثر باهتمام مجتمع الجوجيتسو المحلي والعالمي، وهو ما يفسر كثافة الإقبال عليها من حيث المشاركة والحضور.