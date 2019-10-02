النصر يفوز على شباب الأهلي في ختام تمهيدي كأس السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أسدل الستار على الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة، المؤجلة من الموسم الماضي، وبختام المرحلة الأولى من المسابقة نجح النصر في تصدر المجموعة الأولى بعد فوزه أمس الأول على شباب الأهلي 91-86 بصعوبة، وبعد وقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 82-82.

وبخسارة شباب الأهلي، احتل المركز الثاني في المجموعة، تلاه في المركز الثالث الجزيرة، ثم بني ياس والوحدة على التوالي.

وفي المجموعة الثانية، نجح الشارقة بطل الخليج في حسم الصدارة مبكراً وقبل مرحلة من نهاية التصفيات، تلاه الوصل، ثم البطائح والطفرة والعين.

وبختام المرحلة، تأهل الأربعة الأوائل في كل مجموعة إلى ربع النهائي المقرر إقامته غداً الخميس، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى (النصر) مع رابع المجموعة الثانية (الظفرة)، ويقابل أول الثانية (الشارقة) رابع الأولى (بني ياس)، ويلتقي شباب الأهلي وصيف الأولى مع البطائح ثالث المجموعة الثانية، ويلعب الوصل ثاني الثانية مع الجزيرة ثالث الأولى.

وبالنسبة للفريقين الحاصلين على المركز الخامس في كل مجموعة وهما الوحدة والعين، فمن المقرر أن يلتقيا معاً يوم الأحد المقبل لتحديد المركزين التاسع والعاشر في المسابقة.

وفي ختام منافسات ربع النهائي غداً تتأهل الفرق الأربعة الفائزة إلى المربع الذهبي في المسابقة يوم الأحد المقبل، فيما تلعب الفرق الخاسرة على تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.

وبالعودة إلى منافسات أمس الأول الختامية في الدور التمهيدي، شهدت قمة الإثارة خاصة خلال لقاء الصراع على حسم قمة المجموعة الأولى الذي جمع شباب الأهلي بطل دوري الموسم الماضي مع النصر بطل كأس رئيس الدولة الذي نجح في الفوز واعتلاء قمة مجموعته بعد صراع استمر حتى اللحظة الأخيرة حيث تم حسم المباراة في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.