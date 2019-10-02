تراولي: مباراة النصر جعلتني أقبل عرض عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمود شرف

قدم نادي عجمان لاعبه الجديد، الجامبي أبوبكر ستيف تراولي، القادم من الشباب السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، والذي يعد صفقة مميزة ل«البرتقالي» بالنظر إلى السيرة الذاتية للاعب الذي يملك تجربة غنية في الدوريين الصيني والسعودي، كما أنه صغير نسبياً، حيث يبلغ من العمر 25 عاماً.

حضر المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب، عبدالله الظاهري عضو مجلس إدارة نادي عجمان مشرف الفريق الأول، ومحمد جبر المدير المالي، ووكيلا اللاعب وليد الرشيدي وخالد المنهالي.

وقال عبدالله الظاهري: أشكر الأخوة في إدارة نادي الشباب السعودي على تسهيل مهمة انتقال أبوبكر تراولي إلى عجمان، حيث حرصوا من خلال سرعة الإجراءات على أن تتم العملية بسلاسة، وأتمنى أن يكون ذلك مقدمة للتعاون بين الناديين مستقبلاً.

وأكد الظاهري أن اللاعب معروف، وهو سبق أن خاص تجارب احترافية في الصين والسعودية، متوقعاً أن يكون مفاجأة الموسم الحالي وأحد نجومه.

سرعة الانسجام

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وعن تسجيل أبوبكر تراولي مكان النيجيري جودين مينشا، أكد أنه كان يضع شخصياً آمالاً كبيرة على جودين، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات، وهو شارك في لقاء النصر الأخير وهو ما زال يعاني الإصابة، لذلك كان القرار الفني بالاتفاق مع إدارة النادي بدعم الفريق بمهاجم جديد، وسيبقى جودين في كشوفات «البرتقالي»، وربما يكون له وضع آخر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعتبر أن تعاقد عجمان مع ثلاثة لاعبين أفارقة شيء طبيعي، ولا سيما أن «البرتقالي» نجح في تجاربه السابقة مع لاعبي «القارة السمراء» الذين ينسجمون بسرعة مع الكرة الإماراتية، كما أن تحدثهم الإنجليزية يجعلهم ينسجمون بسرعة مع اللاعبين المواطنين.

من جهته، قال وليد الرشيدي: أشكر أعضاء إدارة نادي عجمان وفي مقدمتهم خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة وعبدالله الظاهري على الثقة باللاعب، وأشكر تراولي على التضحيات الكثيرة التي قدمها ليكون متواجداً في نادي عجمان وبالدوري الإماراتي.

وعما تردد في أن تراولي فشل مع نادي الشباب، قال الرشيدي «اللاعب لم يفشل، بل إن الظروف لم تساعده، فهو عندما انضم للشباب كان متوقفاً عن اللعب بسبب فارق التوقيت في انتهاء الدوري الصيني وانطلاق الدوري السعودي، كما أن مدرب الشباب أشركه في مركز غير مركزه، ومع ذلك سجل 3 أهداف في 11 مباراة.

جاهزية

أما اللاعب تراولي فأعرب عن سعادته الكبيرة بالتواجد بناد مميز مثل عجمان، وقال: أنا سعيد جداً بالانتقال إلى فريق قوي ومميز، وقد شاهدت مباراته الأخيرة في الدوري مع النصر (3-1 لعجمان)، وقد كان الفريق رائعاً، ولاعبوه يلعبون بروح قتالية عالية، وهذا ما شجعني أكثر على قبول عرض عجمان، وفي أول تدريب خضته هنا تأكد لي أن خياري كان صحيحاً، حيث تشعر في النادي وكأنك في بيتك وبين عائلتك.

وأعلن تراولي عن جاهزيته لخوض المباراة المقبلة الجمعة أمام الوصل في الدوري، وقال: أنا كنت أتدرب في نادي الشباب، وحتى لو أقيمت مباراة الوصل غداً فأنا جاهز في حال أراد المدرب الدفع بي أساسياً، وأعد أنه عندما أنال الفرصة سأقدم أفضل ما لدي.

ورأى أن وجود لاعبين من إفريقيا في صفوف عجمان سيساعده على سرعة التأقلم، وقال «جميع لاعبي عجمان يتكلمون الإنجليزية، وهذا شيء جيد للانسجام فيما بيننا».

وقال إنه يحتاج إلى مساعدة المجموعة، وحتى البرتغالي كريستيانو رونالدو لن ينجح في أي فريق في حال لم يكن هناك جهد ومساعدة من زملائه.

وتحدث أبوبكر تراولي عن رحلته في عالم الاحتراف التي بدأها عام 2015 وهو في سن ال20 مع فريق غوانجزهو غرين تاون الصيني، وتمت إعارته إلى فريق يانبيان تشانجباشان حتى نهاية الموسم، وقد تألق معه بسرعة وفرض نفسه وسجل 17 هدفاً في 26 مباراة، وقد امتاز بتسجيل «الهاتريك» مرتين، وقاد فريقه للفوز بلقب دوري الأولى والصعود إلى الدوري الممتاز.

ساهم هذا التألق في شراء فريق يانبيان لأبوبكر تراولي، وسجل تراولي ثمانية أهداف في 26 مباراة، وقام بتمديد عقده لمدة عامين آخرين في فبراير/ شباط 2017. وواصل تراولي عروضه القوية وسجل 18 هدفاً، وقد كان أفضل هداف إفريقي في الصين. وانتقل بعدها إلى غويتشو هينغفينغ ومنه إلى نادي الشباب السعودي في فبراير/شباط 2019، كما أنه سبق أن لعب 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده.