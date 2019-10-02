شكرا لقرائتكم خبر عن ليكو: العين لا يخشى أحداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد الكرواتي، إيفان ليكو، مدرب العين، غياب الثلاثي، كايو كانيدو وعبدالرحمن مزيان ومحمد عبدالرحمن، عن مواجهة فريقه أمام الشارقة غداً، بداعي الإصابة.
وقال: سنقابل فريقاً منظماً يضم لاعبين على مستوى عالٍ، لكننا متحمسون لأداء مباراة قوية، بعدما استعددنا له بشكل جيد، حيث حلّلنا نقاط القوة والضعف فيه، كما نملك لاعبين مميزين يتمتعون بالخبرة والروح العالية بالإضافة إلى مساندة جماهيرية كبيرة تشعرنا بأننا نلعب في أرضنا، وقد منحنا الجمهور إحساساً حقيقياً وكأننا في ملعبنا .
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