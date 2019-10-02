ورشة عمل في اتحاد الكرة لتراخيص أندية الدرجة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم في مقره بدبي، ورشة عمل تعريفية لتراخيص أندية دوري الدرجة الأولى، والذي سيُطبق بدءاً من الموسم الرياضي المقبل 2020-2021، وفقاً لمعايير التراخيص المعتمدة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

حضر الورشة أعضاء فريق عمل تراخيص أندية الدرجة الأولى، محمد سرور رئيس قسم المسابقات، عبدالله مبارك ضابط تراخيص رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، وشيرين رسلان إداري التراخيص.

وتناولت الورشة شرحاً تفصيلياً عن كيفية إدخال المعايير الخمسة التي جرى تحديدها من قبل لجنة التراخيص والمطبقة حالياً على الأندية المحترفة، وهي المعيار الرياضي، البنية التحتية، الموظفون والإدارة، القانونية والمعيار المالي، إضافة إلى المعايير الفرعية التي تندرج تحت كل معيار رئيسي، وكيفية رفع هذه المستندات والوثائق المطلوبة على النظام الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS) في الموعد الزمني المحدد للتنفيذ.

وتم التشديد على المشاركين في الورشة بأن فريق عمل تراخيص على أتم استعداد لمراجعة جميع المستندات الخاصة بالمعايير الخمسة للتأكد من استيفائها بشكل صحيح قبل إدخالها إلى النظام الإلكتروني الآسيوي، لتفادي حدوث أي أخطاء قد تحدث من مسؤولي التراخيص في الأندية، وهو ما يترتب عليه إفشال النظام للمعاملة ورفضها.