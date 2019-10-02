خليل غانم: لا توجد إدارة ترغب في تبديد المال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي خورفكان مع المهاجم الأوزبكي تيمور خاجا بديلاً للبرازيلي بيدرو جونيور، وانضم الدولي الأوزبكي إلى تحضيرات الفريق استعداداً لمباراته في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي أمام الفجيرة، وينتظر أن يكون ضمن خيارات المدرب باولو كاميلي.

وقال خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان إن التغيير رؤية فنية، وذكر أن اللاعب الجديد صاحب سيرة ذاتية جيدة وسجل تهديفي عال سواء في دوري أبطال آسيا أو على صعيد ناديه الأوزبكي، إلى جانب انه لاعب دولي ويلعب لمنتخب بلاده، وذكر غانم أن التغيير الذي حدث ليس من أجل التغيير وأوضح: لا توجد إدارة ترغب في تبديد المال بفسخ عقد لاعب والتعاقد مع لاعب لمجرد التغيير، بالتأكيد كل ناد له مبرراته وأسباب، عموما نأمل أن يوفق اللاعب مع الفريق وكما قلت سابقاً التوفيق يبقى عاملاً مهماً في نجاح اللاعب أو عدمه، فبيدرو لاعب جيد وربما لم يوفق مع الفريق واللاعب الجديد ورغم سيرته الذاتية القوية ومستواه المعروف لن نقول إنه (سيكسر الدنيا) قد يوفق وربما لا يوفق لكنه كاختيار اعتقد انه اختيار موفق فهو لاعب مقنع وصاحب تجربة، هناك الكثير من اللاعبين الجيدين وأصحاب الأسماء لم يقدموا حتى الآن المستوى المطلوب مع أنديتهم فهل هم سيئون، بالتأكيد لا، لكن ربما لم يوفقوا.

وعن وضعية فريقه ذكر أن الدوري ما زال في بدايته واعتبر أن خورفكان يقدم مستويات جيدة ويتطور وقال: أعتقد أن الفريق مبشر وكلنا أمل بتحقيق نتائج جيدة، صحيح أن فريقنا وبقية الفرق التي تلعب من اجل البقاء ليس لديها وقت وهي في عجلة من أمرها وهناك استعجال دائما في تقييم موقفها من قبل جماهيرها خوفاً من الهبوط، وأنا ذكرت من قبل ان الدوري يوجد فيه مجموعتان، الأولى تلعب من اجل اللقب والأخرى تلعب للبقاء، والأولى ليست في عجلة من أمرها لأنها ان لم تفز بالدوري لن تهبط، والثانية ان لم تحقق نتائج جيدة ستهبط.

وأفاد غانم أن إدارة النادي لديها ثقة في الفريق وفي المدرب وفي العمل الذي يتم حالياً وترى أن خورفكان قادر على تحقيق نتائج افضل.