

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالتعاون مع شركة «تورو فيردي» عن إطلاق «جولة منزلقات جبل جيس»، والتي تضم 7 مسارات انزلاقية ترتفع فوق المنحدرات والأودية المذهلة، وترتبط بواسطة تسع منصات مختلفة، وتمتد المسارات الانزلاقية ال7 على مسافة إجمالية قدرها 5 كليومترات.

ويحلق المغامرون خلال الجولة ليجدوا أنفسهم على جسر معلق بطول 15 متراً، والذي يعد الأعلى من نوعه في دولة الإمارات؛ حيث يقع على ارتفاع 1250 متراً عن مستوى سطح البحر، و300 متر عن الأرض.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يحافظ جبل جيس على مكانته كأحد أبرز وجهات السياحة والمغامرات التي تجعل من إمارة رأس الخيمة وجهة عالمية بامتياز؛ لذا من المهم أن نستمر في تطوير منتجاتنا وعروضنا السياحية باستمرار».