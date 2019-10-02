اتحاد الفروسية ينظم دورات تثقيفية لمدربي وفرسان القدرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق»، أمس، دورات للمدربين والفرسان في قواعد وقوانين رياضة القدرة والتحمل، ضمن برنامج اتحاد الإمارات للفروسية والسباق التعليمي السنوي، الذي تم بالتعاون مع نادي تراث الإمارات وقرية بوذيب الدولية للقدرة، وتهدف الدورة إلى نشر ثقافة الفروسية، والتحديث الدائم للقواعد واللوائح التي تنظم رياضة القدرة والتحمل؛ لإعداد الحضور من المدربين والفرسان للموسم الرياضي القادم، وتعريفهم بالقوانين الرياضية الجديدة.

واستعرضت الدورة التي أصبحت دائمة في بداية كل موسم رياضي، القوانين الجديدة الخاصة بصحة وسلامة الخيل، كما تناولت تعزيز الرياضة والمساهمة في تطورها بما يشمل الاتساق مع التطور الكبير والسريع للرياضة الأسرع تطوراً في العالم، الذي تقوده الدولة؛ ممثلة في «الاتحاد الوطني للفروسية والسباق»، والمحافظة على التقدم الملحوظ والزيادة الكبيرة في أعداد السباقات والخيول والفرسان كل عام.

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق» عن سعادته باستمرار مثل هذه الدورات والندوات التثقيفية، بما يسهم في التواصل الكامل بين الاتحاد والمدربين والفرسان في رياضة القدرة والتحمل، كما أكد أن استمرار مثل هذه الاجتماعات التثقيفية يأتي كضرورة حالية خاصة مع التحديث الأخير لقوانين القدرة والتحمل التي أقرها الاتحاد الدولي للفروسية وما يفرضه ذلك من واجبات تحتم التعريف بها، وتحديث معلومات المدربين والفرسان.

وأعرب الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن سعادته بالتفاعل مع الدورات التثقيفية والتعليمية للمدربين والفرسان في رياضة القدرة والتحمل؛ لما لها من دور مهم في التطوير والتحديث الدائم للقوانين واللوائح لديهم، وتعريفهم بالتعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الدولي للفروسية، ولما لذلك من زيادة في الوعي الرياضي، ونشر لثقافة الفروسية ودفع عجلة تطور الرياضة للأمام.