رائد صناعة الروبوتات يشارك في مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك أشهر صانع روبوتات في العالم مارك رايبرت، والبروفسور كريستيان جوتمان أحد أفضل علماء الذكاء الاصطناعي بالعالم، في النسخة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي خلال الفترة 14-15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيتحدث مارك رايبرت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس التي تقود الصناعة العالمية للروبوتات، عن أهمية الروبوتات في مجال تطوير صناعة الرياضة من خلال التطبيقات الحركية الصحيحة، والدقة في تحليل أداء الرياضيين، وتقديم الدعم في مجالات تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وذلك انطلاقًا من خبرته كأبرز رواد صناعة الروبوتات بشكل عام وتميزه عالميًا في مجال الروبوتات الرياضية.

وقاد رايبرت عملية تطوير أكثر الروبوتات تقدماً في العالم مثل روبوتات «بيج دوج» و«أطلس» و«سبوت» و«هاندل»، اخترع مارك رايبرت تكنولوجيا التوازن الديناميكي التي تعتمد عليها جميع روبوتات شركة بوسطن ديناميكس التي تتمتع روبوتاتها بقدرة على التوازن ويتحرك أغلبها على ساقين أو أربعة، وتستطيع أن تحرك أقدامها بسرعة لدى الانزلاق أو التعرض لدفعة جانبية، ما يسمح لها بالمشي من دون الوقوع حتى في المناطق الخطرة مثل الجليد، ويستلهم مارك شكل وتصميم روبوتاته من القدرات المذهلة للبشر والحيوانات حتى تكون قادرة على التحرك بخفّة وحذر، مع تمتعها بالإدراك والذكاء العالي، ومن بين مميزات هذه الروبوتات هي سلوكها الديناميكي الذي يساعد على تعزيز قدرتها على القيام بمهام حقيقية والاعتماد عليها في العالم.

كما شغل رايبرت عدة مناصب قبل تأسيس شركته عام 1992، من بينها منصب بروفيسور للهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب والروبوتات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما عمل في جامعة كارنيجي ميلون، وقام رايبرت أيضاً بتأسيس «ليج لابراتوري»، الذي ساعد على وضع الأسس العلمية للروبوتات عالية الديناميكية.

ويشارك في فعاليات المؤتمر أيضًا البروفيسور كريستيان جوتمان الذي يعد أحد أفضل علماء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات في العالم، ويتحدث عن بناء خريطة طريق مناسبة للتطوير الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة.

ويشغل جوتمان منصب المدير التنفيذي للمعهد الاسكندنافي للذكاء الاصطناعي، ورئيس المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي والاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس شركة تيتو العالمية الرائدة في مجال التقنيات والبرمجيات، وأستاذ مساعد في جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا، وباحث مساعد في معهد كارولينسكا بالسويد.

ولدى كريستيان جوتمان أربع براءات اختراع في مجال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والابتكار التي تهدف إلى الوصول إلى آفاق جديدة في تحقيق الرخاء الاجتماعي من خلال التعلم الآلي للأعمال في المؤسسات المختلفة، ويمتلك خبرة واسعة لأكثر من 25 عامًا في العمل بمجال الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.