نائب رئيس دولي الأجسام يشيد بنجاحات أكاديمية دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، المصري الدكتور عادل فهيم، فعاليات دورة المستوى الرابع للمدربين واللاعبين والمهتمين برياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية التي جرت في دبي بمشاركة كبيرة.

كما شارك فيها العقيد عبدالكريم سعيد، رئيس الأكاديمية الدولية بالإمارات، وزايد الجلاف نائب الرئيس ومسؤولو الأكاديمية وليد عبدالكريم المحاضر الدولي ورئيس الشؤون الفنية، وجاسم اشكناني مدير الشؤون الإدارية بالأكاديمية، وعدد من ضيوف الشرف.

جرت الدورة على مدار يومين، وشهدت في ختامها تكريم عدد من أبطال اللعبة، وتسليم شهادات اجتياز الدورات السابقة المعتمدة من الاتحاد الدولي..

وكانت إدارة الأكاديمية برئاسة العقيد عبدالكريم سعيد، دعت الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين العربي والمصري إلى حضور الدورة كضيف شرف، لإطلاعه على جاهزية الأكاديمية ونجاحاتها في القيام بدورها الأكاديمي في صقل قدرات المدربين وأبطال بناء الأجسام على مستوى المنطقة.

وأدار المحاضرات، المحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم كبير المحاضرين في الأكاديمية، حسب تصنيف الاتحاد الدولي له، ومن أبرز الموضوعات في دورة المستوى الرابع، تقنيات التنفس والاسترخاء خلال التدريبات، تدريبات القلب، ومبادئ التدريب الأساسية والمتقدم.وفي الختام حرص رئيس الأكاديمية على توجيه الشكر إلى الدكتور عادل فهيم لحضوره الدورة والإطلاع على كافة الأمور الفنية المتعلقة بنشاط الأكاديمية داخل الإمارات وفي الدول المجاورة.

ومن جانبه حرص عادل فهيم على الإشادة بالدورة ونجاحات الأكاديمية بوجه عام، واعتبرها من أهم وأكثر الأكاديميات نجاحاً وتطوراً في مجال بناء الأجسام على مستوى العالم.