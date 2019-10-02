هزاع المهيري: رعاية سباق دلما واجب والتزام للوطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هزاع محمد بن ربيع المهيري رئيس مجلس إدارة الربيع ومؤسس فريق الطيار أن رعاية مجموعة الربيع لسباق دلما التاريخي الثالث للمحامل فئة 60 قدماً يدعو للفخر والسعادة، مضيفاً: «السباق هو الحدث التاريخي الأبرز في سباقات المحامل الشراعية، تواجدنا من خلال النسخة الأولى والنسخة الثانية من السباق، ونتواجد اليوم أيضاً في انطلاق النسخة الثالثة من التحدي التراثي».

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من مهرجان دلما البحري التاريخي غداً في مؤتمر صحفي، لاسيما أن الحدث هو الأكبر والأهم على الساحة البحرية التراثية منذ انطلاق سباقاتها قبل 50 عاماً.

وأكد هزاع أن رعاية السباق تأتي من منطلق الالتزام نحو الوطن بأن تتواجد المجموعة والفريق في الأحداث التي تعنى بالاهتمام بالتراث وترتقي بمفاهيم تطوير الجوانب التراثية المختلفة في مجتمع الإمارات، وشدد على أن سباق دلما حقق أهمية قصوى في بناء التلاحم والنسيج الاجتماعي بشكل أكبر بين أبناء الإمارات.

وقال: «صنع لنا سباق دلما تلاحماً أكبر بين البحارة والشبان، وقدم لهم ملحمة جميلة من التنافس، ولعل سباق دلما يمثل مدرسة للأجيال من خلال تعريف كل من يشارك في خط السباق بجزيرة دلما ومكانتها في التاريخ الإماراتي بالإضافة إلى التعرف الى مختلف الجزر التي تعبرها المحامل انطلاقاً من دلما وحتى شاطئ المرفأ في منطقة الظفرة».