أزمة بسبب تأجيل مباراة النصر والفيصلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



تحفظ فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي السعودي على قرار تأجيل مباراة فريقه أمام النصر المنتظرة السبت المقبل ضمن الجولة الدورية السادسة إلى 6 نوفمبر/‏ تشرين الثاني المقبل بقرار من لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي.

وأوضح المدلج أن اللائحة تنص على عدم لعب أي فريق جولتين متتابعتين على أرضه أو خارجها وبهذا القرار فإن الفيصلي سيخوض ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه.

وتابع: تحدث معي أحمد الراشد رئيس اللجنة وأوضحت له رفضنا التأجيل لأنه سيؤثر في نسق الفريق التصاعدي، واقترحنا تقديم أو تأخير المباراة يوماً واحداً أو نقلها لمكان آخر لكنهم اتخذوا قرارهم دون العودة لنا.

إلى ذلك أوضحت لجنة المسابقات أنها بنت قرارها لتعذر إقامة المباراة يوم السبت القادم على ملعب الملك فهد الدولي بسبب اعمال الصيانة الشتوية وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

من جانبه رفض النصر اقتراح نقل اللقاء إلى ملعب الفيصلي وإقامة مباراة الدور الثاني في الرياض.

يذكر أن الفيصلي يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 11 نقطة ويأتي النصر خامسا بثماني نقاط.