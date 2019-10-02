شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة مع العنبري لم يخسر من العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو أكد إيغور كورنادو صانع ألعاب الشارقة أن المباراة مع العين ستكون قوية، وهم يعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم،وقال «نحن نستمتع بالتحديات والمباريات الكبيرة، والعين يضم أفضل اللاعبين ونحن نعرف ماذا نريد من المباراة».

وأكد المدرب عبدالعزيز العنبري جاهزية فريقه وقال «نفقد الحسن صالح بداعي الإيقاف وسيف راشد بداعي الإصابة ويحتاج اللاعب للراحة لأسبوعين». ورداً على سؤال بأنه كمدرب للشارقة لم يخسر من العين قال العنبري «الحمد لله على كل حال، لكن يبقى نادي العين من أفضل وأقوى الفرق وهو دائماً بمن حضر»، وأشار العنبري إلى عودة ماجد سرور في مباراة العين.

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