الأهلي في مغامرة جديدة بالدوري أمام «الإنتاج» الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

يدخل فريق الأهلي في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، اختبارًا صعبًا حين يلاقي نظيره الإنتاج الحربي على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثًا عن مواصلة قطار انتصاراته، سواء المحلية أو الإفريقية، بعدما تأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهابًا وإيابًا بمجموع المباراتين 6-0.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته في ثاني ظهور له بمسابقة الدوري العام بعد الفوز على سموحة في الجولة الأولى للمسابقة بهدف دون رد، ضمن خطته المحكمة للحفاظ على درع الدوري في القلعة الحمراء للموسم الخامس على التوالي.

ويفتقد الأهلي خدمات مروان محسن، مهاجم الفريق، بسبب الإصابة، ويبدو التشكيل المتوقع مكونًا من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، أحمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي.

على الجانب الآخر، يسعى مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة، بهدف تعطيل قطار الأهلي المنطلق بقوة محليًا وإفريقيًا، ويعول على الاستفادة من خبرات الثنائي باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، وأيمن الطرابلسي لاعب خط وسط النجم الساحلي.

وسحق الإنتاج الحربي نظيره نادي إف سي مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس، ومعاذ الحناوي ومحمد رجب في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي أمام الأهلي مكونًا من: عامر عامر - أحمد شديد قناوي - محمد بازوكا - معاذ الحناوي - السيد الشبراوي - محمود عادل - مصطفى الجمل - محمد فييرا - موسى دياوارا - مامادو نياس - محمد رجب.

في شأن مختلف، تواصل حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ومحمد بركات مدير المنتخب مع الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه، وأيضاً الاطلاع على برنامجه التدريبي وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لا سيما أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة.ويدرس حسام البدري قراراً جديداً بشأن محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بوتسوانا يوم 14 أكتوبر لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.

جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم، لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب على حدة.