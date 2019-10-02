مصطفي يونس يفتح النار على الإعلام الرياضي : هو سبب الفتنة بين الجماهير

الموجز شن الكابتن مصطفى يونس نجمالنادي الاهلي و منتخب مصر السابق، هجوما حادا علي الإعلام الرياضي واتهمه بأنه وراء الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي، ولا يراعي مصالح الدولة. وقال " يونس " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " حضرة المواطن " , والمذاع عبر فضائية " الحدث اليوم ": محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، السبب في إسعاد الشعب المصري، ولاعب يمارس الأحترافية على أعلي مستوى, وشخصية اللاعب هي التي تفرض على الجميع منح شارة الكابتن، وهو ما لا يحدث في مصر، لأن الكرة المصرية تعتم على الأقدمية في المنتخب.

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