ملخص مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام 7-2 في دوري ابطال اوروبا

ملخص مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يلعب اليوم كلا الفريقين في إطار الجولة الثانية من دوري الأبطال، وهي قمة مباريات اليوم الثلاثاء بدوري الأبطال، في لقاء سوف يحدد بشكل كبير متصدر المجموعة، بين فريق الماني عملاق، وفريق انجليزي اعتاد التألق في السنوات الاخيرة والتي كان اخرها الوصول إلي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لقاء عملاق المانيا وكبير لندن سيكون في تمام التاسعة مساءا بتوقيت مصر، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، المباراة تلعب على استاد توتنهام هوتسبر بالعاصمة الانجليزية لندن وهو الملعب الذي تم تجديده، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 ويعلق عليها المعلق المخضرم يوسف سيف، وهي تعد قمة مباريات الجولة الثانيى بدوري ابطال اوروبا.

المباراة ستكون مواجهة قوية بين فريقين يمتلكان العديد من أبرز النجوم في كرة القدم الاوروبية، المواجهة ستكون مثيرة بين ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونخ، وهاري كين مهاجم توتنهام، بسبب تشابه طريقة اللعب والأسلوب بينهم، وسيحاول كل لاعب منهما ترجيح كافة فريقه في تلك المباراة.

تشكيل توتنهام اليوم

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حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: داني روز – توبي ألديرفيلد – فيرتونخين – أورييه

الوسط: وينكس – ندومبيلي – سيسوكو

الهجوم: سون – هاري كين – ديلي آلي

ملخص بايرن ميونخ وتوتنهام