Second round -مباريات دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020 |تابع موعد وجدول المجموعة السابعة من دورى ابطال...

Second round مباريات دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020 تابع معنا جدول المجموعة السابعة من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعت دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وشهدت المجموعة السابعة تواجد فريق ليون وزينيت وبنفيكا ولابيزيج، وتشهد مباريات المجموعة سهولة نسبية بين الفرق صاحبة التصنيف المتقارب، وتنافس جميع الأندية على حجز مقعدهم للتأهل وتخطى دور المجموعات فى منافسة شرسة بينهم وبين بعضهم.

مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020 الجولة الثانية من دور المجموعات

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جدول المجموعة السابعة من دورى ابطال اوروبا

الجولة الأولى ليون يستضيف زينيت الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة الثلاثاء 17/9/2019 . بنفيكا يستضيف لايبزيج الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة الجولة الثانية لابيزيج يستدرج ليون يوم الأربعاء 2/10/2019 . زينيت يستضيف بنفيكا الجولة الثالثة بنفيكا أمام ليون يوم الأربعاء 23/10/2019 . لايبزيج أمام زينيت الجولة الرابعة زينيت وجها لوجه أمام لابيزيج يوم الثلاثاء 5/11/2019 . ليون وجها لوجه أمام بنفيكا الجولة الخامسة زينيت مستضيفا ليون يوم الأربعاء 27/11/2019 . لابيزيج مستضيفا بنفيكا الجولة السادسة والأخيرة بنفيكا يستدرج زينيت يوم الأربعاء 10/12/2019 . ليون يستدرج لابيزيج

إنجازات فرق المجموعة السابعة

الجدير بالذكر أنه سيتأهل فريقين فقط من كل مجموعة أصحاب أعلى رصيد من النقاط، والفريق صاحب المركز الثالث سينتقل لخوض بطولة الدورى الأوروبى فى دور ال16 ، كما يذكر أن فريق ليفربول هو صاحب لقب النسخة الماضية بعدما تغلب على منافسه توتنهام بثنائية نظيفة فى المباراة النهائية.