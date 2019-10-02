فالفيردى: مشاركة ميسي وديمبلى بقمة برشلونة ضد الإنتر محل شك

ذكر المدير الفني، لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي، مزيدًا من الشكوك حول مصير ليونيل ميسي قبل لقاء القمة أمام إنتر ميلان المقرر لها في التاسعة مساء الغد بالجحيم “كامب نو”، خلال مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم تحدث فالفيردى: “فكرة مشاركة ميسي غير مؤكدة، وكذلك عثمان ديمبلي، كلاهما لديهم إصابة ولم يشاركوا في المباراة الأخيرة، ولا نعلم حتي الآن مدى جاهزيتهما للغد”.

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وتابع: “قد شارك ميسى في جزء بسيط من مران الأمس وذلك الأمر بالنسبة إلي ديمبلي، وسنشاهد اليوم إذا كانوا سيستكملان المران أم لا”.

وعن لقاء إنتر ميلان فقد قال: “بالطبع سنكون لقاء منتظر وسيكون صعب ومعقد، قد ظهر الفريق الإيطالي بشكل ممتاز للغاية هذا الموسم، وأثبت قوته بتصدر الدوري الإيطالي حاليًا”.