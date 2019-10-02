شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الزمالك ليس طرفاً فى أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، أن الزمالك ليس طرفًا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا .

وأشار القيعي في تصريحاته تليفزيوينية، إلي أنه لم يقل أن الزمالك سيتضرر في أزمته مع الفريق السنغالي، مؤكداً أن موقف الفريق الأبيض سليم.

وأضاف مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" به صراعات داخلية ، موضحاً أنه تحدث في هذا الأمر بشكل طبيعي .

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وأوضح القيعي، أن الزمالك لديه خطاب صريح من الاتحاد الأفريقي، مشدداً علي أنه لم يكن لديه غرض لإضعاف موقف القلعة البيضاء.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا لتوضيح ملابسات أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى فى دورى أبطال افريقيا، والتى ينظرها الكاف حاليا لحسم مصير الفريقين من التأهل لدورى المجموعات، بعد رفض بطل السنغال خوض مواجهة الإياب ببرج العرب الاحد الماضى وتمسكه باللعب فى بتروسبورت بالقاهرة يوم السبت.